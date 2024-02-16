中華電 蟬聯標普永續年鑑前5％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國際永續評比機構S&P Global公布2024年永續年鑑，中華電信續獲標普全球ESG分數前5％企業的殊榮，在全球超過10,000家參與評選的企業中脫穎而出。

標普永續年鑑為全球最具指標性的ESG評鑑之一，揭露國際道瓊永續指數（The Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）對企業前一年度ESG表現的觀察與結果。2024年全球有超過9,400家企業、涵蓋62大產業受評，最終僅759家企業獲選進入全球Top 5％永續頂尖企業，中華電信再度名列全球TOP 5％永續頂尖企業，彰顯其ESG治理成效卓越，足為全球企業學習典範。

中華電信董事長郭水義表示，該公司在善用「客戶夥伴、科技平台、基礎網路、組織人才」四個豐富資產，及全體員工秉持「誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責」四大價值觀，過去一年創造了多項全球第一、電信業第一、台灣第一的優異成績，包括DJSI連續入選道瓊永續世界指數、名列全球電信業受評公司第一名，更是全球唯一獲得標準普爾（S&P）長期信用最高評等（AA）的電信公司，MSCI ESG評等達AA，及中華信評給予長/短期評等twAAA/twA-1+，均為台灣電信業最優。

中華電信積極力行減碳目標，郭水義指出，對內率先國內同業實施內部碳費，透過高於業界的電費訂價，激勵內部單位全力衝刺節能減碳，對外，再生能源採購規模為台灣電信業最大。除已宣告2030年碳排減半、2040年達成RE100、2050淨零排放等目標外，並於2023年12月參與台灣碳權交易所的首批碳權採購。

關心自然永續，中華電信已率先倡議承諾2030年達成生物多樣性淨正向影響（NPI）與無淨毀林（NND）。

除將高階主管變動薪酬連結ESG績效外，中華電信2023年進一步將永續發展暨策略委員會及風險管理委員會提升至董事會功能性委員會層級，擴大董事參與重要ESG及風險管理議題，董事長更身兼永續長，將ESG內化為企業的DNA。