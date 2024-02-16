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四引擎點火 台達元月營收雙增

因年營收貢獻估達14～15億美元，跨越10億美元損平點，等於宣布連虧逾十年的台達電動車事業群在去年正式為赤字畫上句點。圖／本報資料照片
因年營收貢獻估達14～15億美元，跨越10億美元損平點，等於宣布連虧逾十年的台達電動車事業群在去年正式為赤字畫上句點。圖／本報資料照片

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台達四大業務範疇元月營收比重
台達四大業務範疇元月營收比重

台達新四大事業範疇今年正式成軍，含新加入的交通，及既有電源及零組件、自動化、基礎設施，新合體的四大事業範疇首登場，也為台達捎來好彩頭，不僅單月營收首度在元月站上300億元大關，還同步寫下歷年同期新高。

台達15日公布元月營收，以325.15億元寫下歷年同期新高，年增9.98％，月增2.6％，成功終結去年12月營收寫下近八個月新低的窘境。

台達指出，元月營收雙增，除了因為去年元月碰到農曆春節、工作天數較少外，車用被動元件延續上月的出貨動能，亦有所挹注。

台達旗下車用事業自今年起正式獨立出來，以交通為名，與電源及零組件、自動化、基礎設施並列為新四大事業範疇，因應此改變，台達在揭露元月營收之際，亦同步公布四大業務範疇的營收比重，其中電源及零組件占比最高，達51％，其次為基礎設施，占25％、自動化占13％，新加入的交通範疇則敬陪末座，僅占11％。

為強化車用布局，台達趕在今年元月底以1.47億歐元（折合新台幣約49.91億元）完成收購HY&T Investments Holding B.V.及其旗下子公司TB&C集團100％股權的併購大業，除收購HY&T已發行232,500股，花費約1.04億歐元外，亦以約0.43億歐元作為該等股份之溢價，向HY&T增資。

雖然台達去年電動車事業群營運逢逆風，從而下修營運成長動能，將年成長率由倍增下修至8成，然因年營收貢獻估達14～15億美元，已正式跨越10億美元損平點，等於宣布連虧逾十年的電動車事業群在去年正式為赤字畫上句點。

乘著轉虧為盈的氣勢，台達估今年電動車事業仍可維持4至5成高成長。預期對交通範疇營收占比提升將會有所挹注。

台達15日也公告旗下二家100％持股的子公司台達電子（東莞）與達創科技（東莞）辦理合併，合併後台達電子（東莞）為存續公司，達創科技（東莞）為消滅公司，合併後存續公司名將更新為台達電子（東莞），因此整併行動，存續公司台達電子（東莞）將新增資本額4,550萬美元，實收資本額將由原先1.39億美元，擴增至1.85億美元。

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