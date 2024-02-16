四引擎點火 台達元月營收雙增

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台達四大業務範疇元月營收比重

台達新四大事業範疇今年正式成軍，含新加入的交通，及既有電源及零組件、自動化、基礎設施，新合體的四大事業範疇首登場，也為台達捎來好彩頭，不僅單月營收首度在元月站上300億元大關，還同步寫下歷年同期新高。

台達15日公布元月營收，以325.15億元寫下歷年同期新高，年增9.98％，月增2.6％，成功終結去年12月營收寫下近八個月新低的窘境。

台達指出，元月營收雙增，除了因為去年元月碰到農曆春節、工作天數較少外，車用被動元件延續上月的出貨動能，亦有所挹注。

台達旗下車用事業自今年起正式獨立出來，以交通為名，與電源及零組件、自動化、基礎設施並列為新四大事業範疇，因應此改變，台達在揭露元月營收之際，亦同步公布四大業務範疇的營收比重，其中電源及零組件占比最高，達51％，其次為基礎設施，占25％、自動化占13％，新加入的交通範疇則敬陪末座，僅占11％。

為強化車用布局，台達趕在今年元月底以1.47億歐元（折合新台幣約49.91億元）完成收購HY&T Investments Holding B.V.及其旗下子公司TB&C集團100％股權的併購大業，除收購HY&T已發行232,500股，花費約1.04億歐元外，亦以約0.43億歐元作為該等股份之溢價，向HY&T增資。

雖然台達去年電動車事業群營運逢逆風，從而下修營運成長動能，將年成長率由倍增下修至8成，然因年營收貢獻估達14～15億美元，已正式跨越10億美元損平點，等於宣布連虧逾十年的電動車事業群在去年正式為赤字畫上句點。

乘著轉虧為盈的氣勢，台達估今年電動車事業仍可維持4至5成高成長。預期對交通範疇營收占比提升將會有所挹注。

台達15日也公告旗下二家100％持股的子公司台達電子（東莞）與達創科技（東莞）辦理合併，合併後台達電子（東莞）為存續公司，達創科技（東莞）為消滅公司，合併後存續公司名將更新為台達電子（東莞），因此整併行動，存續公司台達電子（東莞）將新增資本額4,550萬美元，實收資本額將由原先1.39億美元，擴增至1.85億美元。