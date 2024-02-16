春燕到 機械設備1月出口轉正

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台灣機械設備近年出口值

台灣機械設備產業景氣春燕總算現跡，統計1月出口值不論以美元或新台幣計價均成長，終止先前的連17黑，惟工具機出口值仍負成長，尚未擺脫谷底。台灣機械工業公會預期，大環境景氣若不變，今年台灣機械設備出口將緩步回升，機械產業出口值及產值有機會年成長5％～10％，產值上看新台幣1.3兆～1.35兆元。

機械公會統計，1月台灣機械設備出口值24.48億美元、年增8.2％；折合新台幣計價761.90億元，年成長10.1％。出口前三大項產品分別為檢量測設備（出口值4.12億美元，出口占比16.8％，年成長33.8％）、電子設備（出口值3.71億美元、出口占比15.1％、年成長23.7％）、工具機（出口值1.94億美元、出口占比7.9％、年減18.2％）。

雖工具機出口衰退，但依據台灣工具機暨零組件公會統計，滾珠螺桿、線性滑軌、工作物夾持器、分度投或其他工具機特殊配件、金屬切削工具機零件及附件等工具機關鍵零組件，1月台灣出口值1.27億美元，年成長9.8％，表現優於整機。值得注意是，1月工具機銷中國大陸金額0.59億美元、年增54.8％，仍是台灣工具機外銷最大市場。

機械公會理事長魏燦文表示，全球經濟歷經去年景氣低迷，目前已逐漸回溫，台灣整體機械產業出口連續17個月負成長，今年1月轉正成長，主因是設備為資本財，設備訂單較整體經濟景氣回溫時間落後，預期在大環境景氣不變，今年出口緩步回升。

魏燦文指出，1月機械設備出口品項除工具機產品外，都大幅成長，尤其檢量測設備與電子設備前兩大產品大幅成長。工具機產業受到傳統汽車產業持續萎縮與地緣政治衝突因素影響，加上日圓貶值，工具機外銷訂單受波及。

魏燦文強調，台灣機械產業以外銷為主，匯率成為影響接單能力的關鍵因素。尤其今年1月以來日圓持續貶值，若新台幣匯率無法與競爭對手國貶幅貼近，持續不利台灣機械業接單。