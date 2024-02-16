一張球證可買大樓新屋 高球證吹漲風 東方球場登雙冠王

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疫後迄今，股市及房市行情雙漲，連高爾夫球證行情，也水漲船高，去年全台最貴個人高爾夫球證由北部的東方球場奪下，每張個人球證參考行情高達980萬元（不含過戶費150萬元），而東方的眷屬球證參考行情1,380萬元起跳（不含過戶費200萬元），每張球證行情可以買下中南部一戶2至3房大樓新屋。

美麗華球場每張個人球證參考行情830萬元（不含過戶費88萬元），及眷屬球證參考行情1,200萬元（不含過戶費132萬元）則緊追在後；林口球場「股東+眷屬」每張球證參考行情1,080萬元（不含過戶費20萬元）。

全台最便宜的高球證非翡翠球場莫屬，個人球證參考行情約5萬至6萬元（不含過戶費10萬元）。業界分析，翡翠球場會員多，加上位於新北市萬里區，春、冬季霧多且多雨，恐影響打球，造成個人球證行情不高的主因之一。

至於台積電中科擴廠相中的台中（興農）球場用地，興農球場2023年每張個人（OC）球證參考行情68萬至70萬元（不含過戶費15萬元）。

中部的彰化球場，每張股東個人球證參考行情465萬至470萬元（不含過戶費4萬元），台中國際球場每張股東個人球證參考行情405萬元（不含過戶費2萬元）。

南部的南一球場、信誼球場，每張個人球證參考行情為420萬至425萬元（不含過戶費）。東部的礁溪球場去年個人球證參考行情每張178萬至180萬元，過戶費15萬元。

業界分析，去年高爾夫球證參考行情最高價，由北至南行情遞減，主要是北部土地貴及北部打球人口較多，且球場設施與打球環境佳，尤其北部企業主，喜愛邊聯誼邊打高爾夫球，成為北部高球場的常客。

尤其，上市公司老闆聯誼會的磐石會、中菁會、港都會、億載會、義雲會都組織高爾夫球隊，其中磐石會、中菁會、港都會、億載會每年都舉辦聯合高爾夫聯誼球賽，不僅切磋球技，也可增進情誼與意見交流，成為高爾夫球場的基本打球客源。