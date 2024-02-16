許家原5年房仲資歷 躋身億元加盟店

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1991年次的許家原為了想買房子，而進入房仲業，一年後就決定自行創業，2020年開出第一家房仲店迄今，雖然房仲資歷才短短五年，目前已擁有四間加盟店、百人團隊，還有二間店正籌備開設，其中永慶不動產竹北文興鎏金加盟店2023年業績達1億元，躋身億元加盟店。

許家原過去從事休閒產業，2019年進入房仲業後，在一年多的時間裡，深刻體會到永慶房產集團的競爭優勢，包括業績、收入、團隊協作氛圍和服務的成就感。2020年，年僅29歲的他勇敢地和夥伴一同創業，陸續在竹北開了3間永慶不動產，並在2021年創業永義房屋竹北文興自強加盟店。

許家原表示，永慶品牌在新竹、新竹的高商圈覆蓋率，以及完善的聯賣機制，是投入房仲業短時間就能上手的原因。永慶加盟四品牌店數多、案量充足，有了完善的聯賣制度和行動作業系統，不用擔心無案件可賣或找不到客源，達成客戶、友店和經紀人的三贏局面，依照加盟總加的方式去做，店東只要有據點、有人、培訓團隊，以自己來說，第一間店才半年的時間達到損平。

許家原四店2023年累積業績達2.1億元，其中聯賣貢獻近1.17億元，聯賣業績占比超過55％，其中，竹北文興鎏金加盟店去年業績1億元，年增22％；聯賣業績4,700萬元，年增65％，聯賣率47％。

許家原表示，單店因為房仲經紀人員較少，會比經營複數店來的辛苦，店數愈多、人愈多、案件也愈多，媒合機會也多。

許家原投入房仲業的資歷不算久，不少團隊中的店長、業務，都比他更資深，但他獨特的帶店心法，讓團隊發揮強大戰力和向心力，他說，由於自己不夠資深，更仰賴專業的店長、業務人員做決策，遇到重大決策都集體討論，創業並不是自己當老闆的概念，比較像「搭設一個平台、投資團隊」，同仁在這個平台上只需要經營自己，可以盡情發揮。

他表示，有別於多數店東會釋股給同仁的原因，都是為了不要優秀同仁離開，自己則是主動找頁獻度高的同仁釋出股權，對潛力股長期投資。

許家原有一套完整的培訓計畫，讓房仲素人也能快速上手，同時廣招新人，經過紮實訓練，很多同仁在入行第一年就能拚上500萬、600萬元業績，甚至更高；再透過店數、人數的增長，達成類似規模經濟的效應，帶動同仁都賺到錢，也促進達成團隊目標，形成正向循環。