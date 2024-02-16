北市小套房 每坪飆上192萬元

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台北居，大不易，小套房單價也豪宅化，愈飆愈貴，專業市調機構匯整最新實價登錄資訊顯示，每坪已上探192萬元；綜觀台北市前五強，單價也站上160萬元以上，甚至每戶總價都來到2,000萬元以上，買小又買貴，令人乍舌。

《住展雜誌》依據實價登錄資訊分析，台北市預售小套房單價愈飆愈貴，去年每坪成交單價最高紀錄為捷運忠孝復興站旁的BR4，每坪達192萬元，交易坪數僅13.4坪。

業者分析，小套房之所以搶手，主要附加價值包括五大類，如挑高夾層設計，提供魔術空間的多元利用，居住起來不侷促；可提供公司企業當作招待所，或提供給高階主管使用；房市熱絡時，不但有租金報酬率誘因、也有轉手利差，吸引高資產、投資族群青睞；若鄰近明星學區，有意設籍當地學區的富爸媽也是潛在買方；若是住商混合型態，小型辦公室亦是自用、租賃兩相宜。

住展雜誌調查，去年北市小套房交易單價前五強中，榜首BR4每坪達192萬元，第二到五名依序為菁席、植建築、勝輝馥敦、桓桓溫州，每坪成交單價自160.6萬至164.8萬元，坪數則是12.1至14.9坪。

依據內政部揭露不動產交易實價資訊，台北市15坪以下的預售套房物件，2022年每坪成交均價105.1萬元，去年已漲到122.1萬元，漲幅16.2％；在成交量方面，2022年每坪站上100萬元的共揭露116筆，到去年則增長68％，達195筆。買方與建商熱衷小坪數物件，也激盪出量價表現。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，過去兩年單價前五高的套房都坐落精華地段，自然彰顯身價。以往小套房有銀行貸款條件不佳的抗性，但與時俱進下，不少銀行願意對狀況不錯的套房正常核貸，包括坐落地段佳，例如雙北市鄰近捷運站點處，再則像社區屋況好，素質名氣高，兼之申貸人的信用分數良好，不乏申貸到不錯成數的案例，讓套房交易擺脫部分抗性。