廣達AI伺服器 看旺

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廣達近期營收表現

廣達（2382）15日公布1月合併營收，受傳統淡季影響，單月營收729.37億元，月減21.49％、年減19％，創近21個月新低；展望後市，廣達指出，筆電全年能見度仍偏低，AI伺服器業務若缺料緩解，最快第二季就能有營收貢獻。

美系四大CSP業者相繼調升今年資本支出，持續強化布局AI之下，AI伺服器仍是廣達今年重要的營運動能。微軟1月30日公布財報時指出，第二季度（2023年10～12月）資本支出季增加3億美元至115億美元，代表本會計年度資本支出將超過460億美元；Meta在2月初也宣布上修2024年資本支出，將介於300～370億美元，以投資AI伺服器、資料中心等。

廣達預期AI伺服器業務下半年看到貢獻，倘若GPU供貨緩解，第二季出貨將明顯增強，最快第二季就能有營收挹注，預估在AI伺服器成長動能強勁拉抬下，今年整體伺服器營收會有雙位數成長。

廣達2023年AI布局成果顯現，今年則是鎖定AI伺服器、AI PC及車用三大發展主軸。董事長林百里日前強調，除了PC、伺服器、車電等三大業務都要導入AI之外，還要將AI拓展至所有應用，例如AI製造、AI醫療、AI自動駕駛；AI大幅擴張的同時，必須認清此一劇烈變化，要順應強大AI潮流，全面發展AI產品，廣泛應用AI技術。

至於筆電業務，廣達1月筆電出貨量為290萬台，月減21.6％。廣達對今年筆電業務仍持保守看法，表示全年能見度偏低，先前推估今年筆電出貨量將與2023年持平，不過後續出貨量還是要觀察今年總體經濟變化。

除了廣達外，另一代工大廠仁寶也於15日公布1月合併營收640.59億元，月減7.9％，但與去年同期相比增加2.1％。仁寶1月筆電出貨量為220萬台，第一季營運預計與過往季節性相差不遠。