AI高殖利率 台股領漲雙箭頭

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十投顧看台股龍年表現

台股15日開紅盤一飛衝天，指數突破歷史巔峰，投資觀點迎來新高度，包括本國大型投顧、凱基、富邦、永豐金、國泰、群益、中信、國票、群益、台新等十大投顧對後市偏多看待，看好AI、高殖利率將是領漲雙箭頭，成長股表現更勝價值股。

凱基投顧台股分析師張明祥認為，台積電1月營收優於預期，加上ARM財報及展望亮眼刺激整體半導體產業股價情緒，而美國四大CSP釋出正向資本支出展望，也有利台灣伺服器供應鏈。整體來看，AI狂潮與製造業復甦將支撐台股成分股2024、2025年迎來兩成以上獲利增長，支撐台股突破前高，且指數年底前將上看2萬點。

台新投顧副總經理黃文清指出，在台股春節休假期間，美股主要沉浸在科技股財報及AI題材利多激勵，包括台積電ADR、美超微、英偉達、超微、應用材料等AI科技股大漲，激勵大盤開紅盤表現，漲勢主要集中在台積電等相關AI概念股，包括先進製程晶圓代工、半導體設備耗材、AI伺服器及相關零組件等可望有所表現。

國泰證期統計，歐美日股市提前反映降息預期及強勁科技龍頭獲利展望，推升台股開紅盤大漲，且根據過去15年春節前後指數變化，春節後5日、10日、20日，平均上漲機率為73％、87％、80％，顯示春節後，指數有機會延續反彈力道。

統一投顧則點出，由於農曆年前退場資金較多，預料在4月之前內資仍有資金回補行情，以半導體、晶片、AI零組件、矽智財、主機板、摺疊機為看好主要類股。

展望後市，投顧法人關注，22日輝達公布財報及FOMC會議紀錄，預期美股走勢將出現震盪。另最新數據顯示美國1月通膨高於預期，聯準會降息時點仍需等待，因此沖淡市場原先樂觀氣氛，後續應密切觀察美國通膨及未來降息態度，台灣則密切觀察外資資金流變化。