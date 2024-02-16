NVIDIA市值激增 台AI股沾光

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美股NVIDIA股價14日收在739美元，市值上看1.825兆美元，繼春節期間超車亞馬遜之後，接著以微幅差超越Google母公司Alphabet，成為美股市值第三大公司，僅次於微軟、蘋果。投資專家認為，AI商機強者恆強，投資人可以布局具有成長前景的相關個股。

進入AI元年，NVIDIA市值快速成長，接連打敗亞馬遜和Google，成為美股市值第三大。雖然1.825兆美元的市值距離蘋果的2.8兆美元和微軟3兆美元，差距仍大，但是AI發展前景受到科技業肯定，科技大廠競相投入AI軍備競賽。

隨著NVIDIA增加，創辦人黃仁勳的身價也跟著水漲船高，目前在彭博富豪榜上，身價衝上652億美元，約新台幣2.04兆元，居全球第21位，穩居華人首富。

NVIDIA帶動的AI浪潮中，投資人可布局伺服器相關的緯創、緯穎、技嘉、廣達；機殼的勤誠；散熱的奇鋐；PCB的台光電；IP的創意、世芯-KY；半導體的台積電等。

統一投顧董事長黎方國指出，AI族群是強者恆強的局面，S＆P 500指數漲到5,000點創下新高，但仍有50％以上的成份股沒有過季線，凸顯出選股很重要，資金仍集中在有成長性的公司。法人會去買趨勢成長股，不會去買落後補漲股，但是大部分的一般投資人卻是買落後補漲股，落後的股票都漲不起來，答案不一樣，結果也就不一樣。

目前NVIDIA距離蘋果市值還有1兆美元的差距，近期股神巴菲特減持蘋果股份，引起關注。

台新投顧副總黃文清指出，近期不只是NVIDIA，包括美超微、AMD等AI相關股票都上漲，自從2023年ChatGPT爆紅後，AI商機最具發展潛力。

選股上，黃文清建議，包括IP矽智財、晶圓先進製程、先進封裝、伺服器零組件、散熱、銅箔基板等，有非常龐大的商機，要注意哪些公司是真正具有潛力的，在近期公布1月營收後必須觀察財報是否能跟上。NVIDIA將在下周公布最新財報，公布前市場會有期待。2月底至3月，須留意AI相關族群財報效應是否結束，營收獲利能否支撐股價。