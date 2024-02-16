三巨頭領軍 半導體ETF強勢

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半導體三巨頭相關ETF

金龍騰躍，權王台積電（2330）開紅盤急衝7字頭，世芯-KY（3661）再寫4,435元新天價，IC設計龍頭聯發科（2454）續拚千元，台股半導體三巨頭「錢」景俏，相關ETF也「紅不讓」，富邦科技（0052）持股台積電近6成，領軍元大電子（0053）、新光臺灣半導體30（00904）等八檔高「含積量」股齊寫新猷；另中信關鍵半導體（00891）聯發科、世芯持股比重均居首位，也直奔逾兩年高。

權王挑戰7字頭，節節攀高的股價雖讓小資族望而卻步，但無損其參與行情的意願，台積電15日零股交易量突破545萬股，登零股交易排行榜首；除零股交易熱絡外，高「含積量」ETF亦成投資人新焦點，另含有聯發科、世芯-KY等AI「一級戰將」的ETF也吸金。

新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，美股輝達、美超微股價表現亮眼將為台灣AI相關類股帶來激勵效果，加上2024年全球半導體市場重返上升周期，建議投資人金龍年可將投資焦點擺在半導體族群，或鎖定由台積電、聯發科、世芯-KY等重要指標股組成的台灣半導體ETF。

台股新春封關之際美股AI概念股續噴，台股龍年開市也由AI指標股領漲，統一投顧董事長黎方國指出，投資人金龍年關注焦點將轉向成長型ETF，而目前市面上成長型ETF多以科技股投資為主，為2024年投資主軸。

盤點「含積量」逾3成的台股ETF共16檔，富邦科技、元大電子、富邦摩台、永豐智能車供應鏈、新光臺灣半導體30、FT臺灣SMART、國泰台灣領袖50、群益台ESG低碳50等八檔15日齊寫新天價；其中富邦科技持股台積電59.2％為最高、受惠程度也最深，大漲5.48％榮登漲幅最大。

新光臺灣半導體30 ETF則在開紅盤首日填息秀、創高秀一次滿足，距離1月除息日僅花12天完成填息紀錄；另FT臺灣Smart則是價格最親民，股價僅11.16元，小資族購入一張價格較零股買進台積電20股更低，2023年來報酬率逾33％，CP值高。

而全球股市對半導體樂觀情緒升溫，鎖定聯發科、世芯-KY等AI指標股的半導體ETF身價也水漲船高，中信關鍵半導體持股聯發科19.9％、世芯-KY 4.9％，均為台股ETF中最高，激勵股價2023年來飆漲56.85％，且規模175.43億元、受益人數11.6萬人均在國內五檔半導體ETF中稱霸。