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盤勢觀察： 1月台股大漲又大跌令人難以捉摸，2月卻考驗著投資人春節高檔買股的勇氣，上次低點在1月17日的17,151點，不到一個月時間指數就來到18,725點新高，大漲約9％，這當中還包括春節期間股市不交易。新春大盤指數除了突破歷史新高18,619點外，也來到2023年底時眾法人預測24年高點壓力區，此時除了投資人高檔買股壓力外，投資機構也面臨是否要向上調整指數看法，或維持先前看法的抉擇。

投資策略：

年初筆者曾將國內券商法人機構對2024年高低點做一個整理，其中高檔指數均數約在18,750點，新春開紅盤指數幾乎已來到此，究竟會再創新高，或是目前見高後大幅拉回修正？但可確定的是，指數處在高檔位置區，現階段操作就是不追高，但選股務必要有基本面題材，因為現在個股強弱愈來愈二極化。

近期盤面觀盤重點有二，其一是關注1月營收或2023年第四季營運財報較強者後續發展，包括有半導體、IC設計、AI、PCB相關族群、工業電腦、電子檢測、設備、能源、機電與紡織業者等產業公司所公布的訊息都較偏向正面，惟先前半導體英特爾對本季看法較保守，但市場又對AI族群後勢不看淡，預估第一季將會是上上下下大幅震盪的行情。輝達與美超微等股大漲創高，加上美國時間21日輝達將公布財報，短期間，台股仍將以AI股為主軸，惟部分AI股目前貢獻仍較低公司，宜留意未來本益比之合理性。

短期另一方面較弱勢部分，因觀光股2023年基期太高，加上消費者對國內旅遊性價比不高，2024年過年觀光股效應遠不如2023年，而遊戲股也因漲多來到開學前而15日出現較大獲利回吐，預期這部分春節與假期概念股將因春節長假結束而出現弱勢，逢高宜先適量減碼。

其二是留意防禦率高息股，由於美國1月消費者物價指數CPI年增達3.1％，曾一度澆熄市場樂觀情緒，公債殖利率再度走揚，道瓊指數日前單日挫逾500點，創2023年3月以來最大單日跌幅，雖然次日出現跌深反彈，但利率再維持高檔將是可預期，因指數已來到高檔區相對高位置，未來選股難度將更高，如要進可攻退可守，則高息成長股，應該市場會有部分資金會進駐在此作中長期規劃，這也是保守型與積極型者可共同接受標的群。

操作建議：

留意兩點，第一是KD指標漸來到高檔區：9日KD指標漸來到高檔到82.19與79.10附近，短期間仍是利多格局，但當指數單日大漲逾500點之後，高檔追價或獲利了結將考驗市場人氣，未來KD指標高檔推升力道主要來自成交量可否再放大，空手者短線可先冷靜待下一波指數拉回再伺機進場。

第二，類股可否輪動上漲：新春開紅盤上市櫃兩市交易量高達6,522億元，上市指數大漲多數來自於台積電貢獻，15日開紅盤指數大漲，卻有不少投資人是賺指數但卻沒賺到錢，大盤如要在高檔走得長久，就得要類股輪動攻擊，16日留意大漲電子股的獲利換手調節情況，以及其他非電績優個股可否適時接手輪漲，短線不建議追漲高乖離之強勢股。