宜特元月營收3.72億 創新高

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宜特近六月營收概況

電子驗證分析企業宜特科技（3289）今年1月合併營收3.72億元，較上月增加14.74％，也較去年同期增加11.17％，創下單月營收歷史新高，公司看好受惠AI、先進製程和封裝技術、車用電子帶動產業成長，在驗證需求旺盛帶動下，今年接單情況樂觀。

宜特指出，受惠於AI、先進製程和封裝技術、車用電子、太空元件驗證以及5G/6G高速通訊等趨勢持續推動了材料分析（MA）、故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）的需求。隨著高階晶片的蓬勃發展，國際晶片大廠的毛利率上升，也表現出更強烈的長期下單意願，以因應市場對晶片品質不斷提升需求，暢旺的驗證需求下，訂單也紛紛入袋。

宜特進一步分析，2024年市場對AI發展持續樂觀看待。然而AI發展的關鍵要素之一，即高效能運算（HPC），必須仰賴先進的立體堆疊封裝技術，以實現體積縮小和效能提升的目標。隨著複雜結構的異質材料層層堆疊，熱膨脹係數的差異等問題的浮現，如何有效解決散熱等挑戰，直接影響產品的可靠度和壽命。AI已然成為各界公認的「硬需求」，隨著各種AI應用的蓬勃發展，高階可靠度驗證分析已成為AI發展不可或缺的核心需求。

此外，在先進製程驗證需求上，近年宜特在材料分析的布局亦開始見效。在材料分析產能提升50％的策略下，海外訂單開始發酵，挹注營收。而在車電驗證分析方面，隨著全球節能減碳帶動綠能車發展，電動車和自駕車使用的半導體零件數量翻倍成長。宜特科技為亞洲首家全球汽車電子最高殿堂-AEC汽車電子協會認可的第三方公正實驗室，從第一線規範制定者的角度，將協助更多客戶跨入電動車領域。

展望未來，宜特表示「宜特2.0」已開跑，不只持續在AI（HPC）、電動車、先進製程、先進封裝、太空驗證需求及第三類半導體等驗證分析平台，推出一站式服務，更將從「解決客戶的痛」升級為「讓客戶更為輕鬆」的目標，提供更快更好的整體解決方案。