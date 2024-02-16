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富邦媒 上月業績傲視同期

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momo富邦媒（8454）1月合併營收96.7億元，創下歷史同期新高，年增10.4％。

富邦媒表示，1月營運動能主要受惠農曆春節採買潮，從年貨置辦到除舊佈新相關商品皆出現熱絡買氣，伴手禮、保健禮盒、清潔用品等也都有不錯的銷售表。另，春節連假及寒假民眾出遊聚餐的需求也帶動餐飲票券與旅遊住宿買氣，Samsung推出最新旗艦手機，也繳出亮眼銷售佳績。

MSCI明晟於春節期間公布最新季度調整結果，全球標準型指數的台股成分股刪除了富邦媒一檔，並將於2月29日 收盤後生效。金龍年台股開紅盤，加權指數以18,644.57點作收，大漲548.5點，然富邦媒受到MSCI成份股刪除影響，收盤價414.5元，下跌1.66％。市場分析，疫情紅利消退後，儘管網購買氣維持成長動能，但成長幅度已不若以往。

富邦媒將於21日召開法說會，其對2024年營運展望，將成為國內整體電商景氣初探的風向球。

momo截至2023年全台營運的主、衛星倉共達59座，南區物流中心將於2024年第二季加入營運，中區物流中心已於2023年第四季啟動興建工程，預計2027年加入物流服務陣容。momo強調，持續強化最後一哩路的末端配送建置，以提升便捷快速的購物體驗。

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