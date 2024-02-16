胡連：今年營運樂看勝去年

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胡連（6279）開春迎喜，除新接的上海GM（通用）汽車的乙太網路線預訂於今年4月試、投產外，歐洲比雅久機車線束、另去年與歐洲比雅久、中國莆田汽車開發的電動小貨車高壓連接線頭和PDU（電源分配器）也可望在今年首季及第二季末前相繼出貨，伴隨著新客戶、新訂單發酵，董事長張子雄樂看今年仍會比去年好。

去年車市雜音頻傳，胡連仍以73.29億元勉力拿下營收歷史新高的桂冠，也讓去年EPS逾9元的呼聲愈來愈高，展望未來，張子雄在日前舉行的員工檢討會中，期許未來胡連營收可以蒸蒸日上，並以三年翻一番的速度成長，法人估，胡連今年營收可達88億元，年增逾二成，以此速率推估，2025年營收即可望揮軍直上百億。

胡連元月營收7.49億元，小幅月增，但年增率卻放大至47.5％，張子雄表示，舊的產品現還是很競爭，還好今年有新產品即時補位，今年首季雖有農曆春節變數，但可維持與第二季大致相當的表現，下半年則逐季成長可期，就獲利表現言之，因胡連今年資本支出沒去年那麼多，伴隨著稼動率提升，在成本下滑下，預期獲利成長率應會優於營收成長率。

張子雄透露，中國主要客戶對今年營運看得很樂觀，普遍預估今年至少二成以上成長，另去年因去化庫存、銷售狀況不佳的美國市場，在鏟雪車線束庫存去化告一段落後，也可望回春，相較於去年僅貢獻營收1.6億元，今年內部目標也跟進上調至3億元。