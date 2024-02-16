電信三雄1月EPS 中華電稱王

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電信三雄15日公布元月財報，中華電（2412）以每股稅後純益（EPS）0.41元站穩獲利龍頭，台灣大（3045）為0.35元、遠傳（4904）0.27元。

中華電1月自結合併營收179.3億元，年增0.9％，歸屬於母公司業主淨利31.7億元，年減2.9％，EPS達0.41元。

中華電信董事長郭水義表示，為落實友善職場以利攬才與留才，增加員工福利相關費用，加上電費調漲等因素，使得整體成本費用增加，致營業淨利、歸屬於母公司淨利及EBITDA較去年同期減少。然個人家庭事業群持續穩固核心業務成長，企客事業群新興業務表現亮眼，國際事業群維持高年增率之優異表現。

台灣大1月自結合併營收169.6億元，營業利益16.6億元，稅後淨利10.6億元，EPS為0.35元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，合併台灣之星邁入第二月，受惠既有台灣大智慧型手機月租用戶ARPU年成長8％，整體月租用戶ARPU仍較前一月提升，帶動行動服務營收年增29％，站穩53億元。電子商務同步帶動下，合併EBITDA與營業利益各較前月成長4％與8％，合併營業利益更來到2018年中來新高，飛越16億元大關。

台灣大董事會已在農曆年前通過2024年業績展望與資本支出計劃，合併營收成長12％～14％，其中電信業務在併購案挹注下預估成長18％～20％，電商及新科技事業等收入則成長9％～11％。資本支出規劃85.5億元，較前一年度董事會通過金額下降約45％。

遠傳受惠用戶升級5G、合併亞太電信綜效，與新經濟業務穩定增長挹注，加上優化成本費用得宜，與2023年同期相比，1月合併營收89.39億元，年增14.5％。淨利部分雖因合併使得折舊與攤銷費用增加，但業外投資與匯兌收益貢獻下，稅後淨利年增16.9％達9.77億元，1月EPS 0.27元。