技嘉 法人聯手價量齊飆

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

技嘉（2376）1月營收以翻倍年增、月增逾三成的彈升力道，寫下169.3億元的歷史單月新高紀錄。技嘉預期今年來自AI伺服器事業的成長動能持續強勁，月底並將於巴塞隆納舉行的MWC 2024中，首次展出採用超微AMD平台的MI300系列AI伺服器新品，本季起亦將陸續向客戶出貨，挹注整體營運。

在基本面與AI雙題材發酵下，技嘉15日以370.5元漲停價迎龍年開盤首日，三大法人同步買超，單日成交爆量突破4萬張、成交值也飆上149億元。