AM發威 東陽元月史上最賺

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

旺季發威，AM（售後維修）汽車零組件族群1月業績亮眼，東陽（1319）自結1月稅前盈餘5.5億元、年增11.7倍，每股稅前盈餘0.91元，再創史上單月最賺紀錄；堤維西（1522）同樣受惠AM出貨量增，1月營收18.44億元，年增23％、月增26.66％，創歷年單月營收新高。

耿鼎（1524）、帝寶（6605）、永新-KY（4557）1月營收亦各以2.51億元、16.13億元、3.02億元，繳出年增8.55％～71.46％的成績，均改寫同期新高；昭輝（1339）1月營收達2.12億元、年增52.71％，創近一年營收高峰。

延續去年AM出貨氣勢，再加上1月本就屬於全球汽車碰撞零件需求旺季，隨北美暴風雪頻傳，東陽1月AM營收以衝高至17.09億元，較去年同期大增64％，也推升公司1月營收衝上22.88億元，為歷年同期新高。

隨著營收規模擴增，再加上有匯兌收益挹注，東陽1月稅前盈餘衝上5.5億元，較去年同期大增11.7倍，每股稅前盈餘0.91元，較上次單月獲利創高（去年9月）的成績還高出逾19.8％。

東陽說明，隨著美國最大產險公司State Farm擴大使用AM件賠付，讓AM市場出現結構性轉變，需求明顯增溫，訂單因使持續增溫。但除AM事業之外，東陽看好今年OEM（原廠代工）事業也將回溫成長。

東陽認為，集團過去幾年持續整理整頓，擴增產能優化產線，正好將可迎接這波需求榮景，滿足客戶旺季需求。

堤維西繼去年8月之後，今年1月營收再度回升至18億元、年增23％，改寫歷年單月新高。堤維西說明，去年AM市場持續增溫，再加上傳統旺季加持，因此推升1月出貨量與營收表現，樂觀今年State Farm效益將繼續顯現。

堤維西同樣持續強化布局大陸新能源車市場，隨著大陸客戶拉貨持續回穩，公司對於今年OEM事業營運也看增。