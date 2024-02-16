預拌混凝土廠 1月營收亮麗

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預拌混凝土廠1月營收

大選過後，民間住宅市場供需逐漸恢復，加上半導體護國群山和衛星廠商新建案持續，預拌混凝土需求大增，主要廠家1月營收亮麗，國產（2504）1月合併營收衝上20.86億元，改寫單月歷史新高，月增8.7％、年增46.59％；環泥（1104）、信大（1109）1月營收年增率也高達3成以上。

環泥混凝土銷售主要在中南部，受惠南部科技廠辦工程及房地產新建的需求，環泥1月合併營收6.81億元，年成長34.97％。環泥看好國內預拌混凝土市場需求增加，預估今年出貨量預估有1成的成長空間。

國產指出，在擇優出貨策略，陸續推出低碳混凝土等創新研發產品，今年高毛利、與高價值產品的出貨比例可望提升，樂觀今年獲利將更上層樓。

國產統計，1月的混凝土出貨量達到平均日出貨量顛峰的2萬多立方米，呈現「旺季加旺」的現象。

隨著北部都更大規模挺進、中南部科技業擴廠持續、加上公共工程與前瞻建設經費持續維持高檔，國產預期，今年整體景氣表現呈現向上發展的趨勢，集團的營收、獲利也將水漲船高。

國產為擴大競爭利基及市占率，表示將透過全台多點布局，以區域聯防的形式讓客戶快速拿到貨，延續競爭優勢，未來幾年除了增設台南仁德廠、台中太平廠外，同時也在高雄與台南交界的大湖廠、新北汐止、高雄仁武和鳳山擴增最新低碳與AI自動化生產設備。

主要營業市場在北部的信大水泥，1月合併營收4.67億元，年增56.56％。信大解釋，1月業績大增係受惠於北部地區危老都更、北士科園區等需求增加，信大水泥近年來積極擴充設備因應。信大指出，信一預拌第二套設備已經在去年5月開始運行生產，隨桃園地區建案逐漸增加，也促進出貨量增加。