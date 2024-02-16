冠軍、凱撒衛、和成 元月業績開門紅

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玻陶族群1月營收報喜，在新建與工程市場熱絡帶動下，磁磚龍頭廠冠軍（1806）1月營收衝上3.51億元、年增1.24倍；凱撒衛（1817）營收2.49億元，年增97.03％，繳出較去年同期幾近翻倍增長的佳績。

和成（1810）自結1月營收4.09億元、年增45.21％，增幅亦創多年來新高；中釉（1809）1月營收2.35億元，年增也高達76.04％。

對於1月營收出現三位數高成長，冠軍解釋，主要是去年低基期因素，加上去年第四季以來訂單旺盛熱度延續，帶動出貨與業績表現。

冠軍看好市場需求，加上為厚植業績成長動能，冠軍今年啟動窯線汰換擴產規畫，預計在第三季時完成。冠軍曾指出，2023～2024年是新建市場交屋高峰，在考量未來產品碳排要求、降低固定成本與能耗，及對2024年整體市況看好，冠軍將把兩條舊窯線換成一條新線，預計更換完成後產能將較目前增加至少45％。

凱撒衛表示，1月營收增幅能超過5成，主要是因農曆春節月份差異所致；中釉也稱，因年節因素有部分訂單提前在1月出貨，推升業績表現。

儘管有去年1月低基期紅利，不過上述廠商今年1月營收明顯增溫下，2月儘管有年假因素干擾，但累計前二月營收有機會超越去年同期。例如冠軍今年1月營收3.51億元，幾乎追平去年前二月營收3.53億元；凱撒衛1月營收2.49億元，已達去年前二月營收總和的97％。