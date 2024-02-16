台電訂單助陣 大亞、華電1月營收靚

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台電強韌電網計畫助陣，國際銅價也止跌回穩，線纜業1月營收普遍報喜，大亞（1609）1月合併營收23.33億元，創同期新高，華電（1603）、華榮（1608）、大山（1615）、億泰（1616）、合機（1618）也都繳出二位數年增的好成績。

唯華新（1605）、宏泰（1612）兩公司元月營收逆勢下滑，華新係受大陸不銹鋼市場需求不如預期拖累，宏泰則是因為停產銅箔基板所致。

台電2023年強韌電網計畫陸續釋出超過400億元標案，更新345kV及161kV超高壓、69kV高壓等交連PE電纜及附屬器材採購及安裝標案，多數線纜業者業績受惠，接獲訂單金額從10多億元至50餘億元不等，於未來十年陸續交貨。台電訂單在手，加上銅價上漲因素，讓國內線纜業1月營收普遍傳捷報。

大亞1月合併營收23.33億元、年增35.54％，大亞主管表示，1月營收創同期新高主因是電線、漆包線出貨量增加，及大亞綠能售電收入增加。

華新1月合併營收135.49億元，雖年減10.64％，仍創同期第四高。華新表示，華新線纜事業受惠台電強韌電網計畫，銷售穩定增長，然不銹鋼事業受大陸市場需求下滑，加上國際鎳價下跌，拖累整體營收表現。

華電1月合併營收4.68億元，年增85.39％。華榮1月合併營收9.66億元，年成長22.07％，創同期第三高。

大山1月合併營收2.94億元，年增幅41.8％；億泰1月合併營收3.21億元，年成長22.18％，均創同期第五高。合機1月合併營收2.57億元，年成長69.44％，創同期次高。