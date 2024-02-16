鋼市復甦 鋼鐵廠營運樂

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2024年鋼市看好復甦，鋼鐵族群1月財報透出端倪，豐興（2015）1月稅前盈餘大增1.3倍，中鋼（2002）、世紀鋼（9958）、新光鋼（2031）、榮剛（5009）等1月營收也明顯成長。

去年第四季起鋼市逐漸回溫，進入今年後雖然鋼廠的新盤價有漲有跌，不過國內各家鋼廠1月業績都繳出不錯的成績單。中部鋼筋廠豐興自結1月營收33億元、年增58.5％，稅前盈餘3.29億元，更比去年同期大增1.3倍。豐興表示，該公司的條線產品獲利佳，預計第二季起出貨量可望逐漸增加，對今年業績大有幫助。

鋼業龍頭中鋼自結1月營收319.31億元，年增21.67％、月增8.32％；榮剛1月營收11.56億元，年增13.72％、月增13.32％；新光鋼1月營收13.65億元，年增67.3％；世紀鋼1月營收12.98億元則年增88.41％。

鋼鐵界人士表示，雖多數業者營收年增率高是因為去年1月適逢農曆春節，工作天數較少，基期偏低，但不可否認的是，今年鋼市景氣相較去年更具前景，尤其近期煤、鐵、鎳等原物料在農曆春節期間價格仍持續維持在高檔，煉鋼成本居高不下，多數鋼廠去年虧損一整年後，上半年看不到鋼價有調降的理由，接下來2月營收雖可能受到春節假期影響，但整體上半年市況仍看好。