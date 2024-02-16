國統 外資買超多頭續攻

國統（8936）在外資買超3,439張之下，15日開高走高，終場收58.2元，漲幅7.38％，創近九年收盤價新高。

今年2月1日衝高過程中，單日爆出7.79萬張大量後，股價回檔整理，並在10日均線獲得支撐，只有一天收盤價在5日線之下，15日的長紅K棒，不只收盤站上5日線，讓線型結構維持多頭，並突破1日的黑K開盤價，進而收復當天上影線的二分之一。由於整理後的中紅K棒並未爆大量，若再放大，從中長期的周線判斷，大量之後必有高價，1月29日當周16萬多的量若成功換手，未來走高機率大。