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世紀鋼 法人挺股價攀峰

9958世紀鋼1130215日線圖
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世紀鋼（9958）龍年開市首日獲投信及自營商支持，主力買超1,094張，帶動股價大漲16元，順勢突破230元關卡，終場收235元，續寫歷史新高。1月營收12.98億元、年增88.41％，除因去年1月是農曆春節、基期較低，風電工程入帳挹注也是關鍵。

今年業績將來自台電富崴風場及海龍風場貢獻，其中海龍風場因風機規模更大、用鋼量也更大，預估將達2,000噸，也讓海龍風場成為世紀鋼今年營收主力。分析師則指出，世紀鋼的EPS、毛利率、營業利益率等指標都逐季成長，今年表現值得期待。

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