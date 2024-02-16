冠星 2023每股獲利13.88元

冠星-KY（4439）去年下半年因調降對客戶報價，加上訂單動能偏弱，第四季獲利下滑，自結2023全年稅前盈餘5.23億元、年減2.05％，每股稅前盈餘13.88元。
冠星是運動服飾短纖布廠，今年隨著adidas、PUMA等品牌服飾廠客戶下單動能增強，目前訂單能見度已達第二季，加上服飾消費市場受通膨衝擊降緩，以及冠星越南新廠今年初投產加入業績貢獻行列，冠星樂觀首季表現會比去年第四季好，對今年營運持審慎正面態度。
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冠星-KY（4439）去年下半年因調降對客戶報價，加上訂單動能偏弱，第四季獲利下滑，自結2023全年稅前盈餘5.23億元、年減2.05％，每股稅前盈餘13.88元。
冠星是運動服飾短纖布廠，今年隨著adidas、PUMA等品牌服飾廠客戶下單動能增強，目前訂單能見度已達第二季，加上服飾消費市場受通膨衝擊降緩，以及冠星越南新廠今年初投產加入業績貢獻行列，冠星樂觀首季表現會比去年第四季好，對今年營運持審慎正面態度。
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