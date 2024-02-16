台郡配息5元 殖利率近6％

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台郡資本支出及獲利

軟板大廠台郡（6269）預期自去年下半年開始面臨產能過剩情況，在產能投資上更趨謹慎，預估今年資本支出縮減至6億元以內，相當於年減73.84％，台郡表示，產業低迷之際，同業的產能規模均為3至4倍大，台郡彈性調整的能力可望優於同業。

台郡15日公布去年度財報，去年第四季受到景氣不佳、產能過剩引發的降價壓力衝擊，導致稅後純益降至6.3億元，季減18.7％、年增15.9％，EPS達1.96元，累計2023年稅後純益20.67億元，年減41.3％，落至最近九年新低，不過EPS仍賺逾半個股本，達6.45元。

儘管獲利有壓，台郡董事會仍大方配息5元，含盈餘分配4元、公積配息1元，配息率提升至77.52％，以15日收盤價計算，隱含現金殖利率達5.91％，台郡將於5月30日召開股東常會。

台郡財務長暨發言人熊雅士指出，度過2020至2022年疫情的需求高峰，2023年下半年開始終端需求陷入疲軟迄今，在3C消費性電子技術、產品線趨向成熟之際，引發產能過剩疑慮，產業低迷之際，台郡不追求營收，以維持獲利及企業韌性、調整產品結構為優先。

台郡資本支出趨向保守，預估今年資本支出縮減至6億元以內，與去年相較，相當於年減73.84％，熊雅士表示，中高階軟板僅臻鼎、台郡、蘇州東山精密有能力量產，台郡無論是在資本支出、設備投資上僅同業一半不到，同業的產能規模均為3至4倍之多，台郡選擇聚焦，相信在營收成長有壓之下，獲利能力可望優於同業。

台郡強調持續轉型，目前高頻天線營收比重已經維穩在30～40％，順利收購宏觀之後，將整合宏觀在光通訊、傳輸領域的IC設計能力，持續拓展AI傳輸、AR／VR資料傳輸等產品線布局，期待明、後年見到轉型調整的結果。

展望2024年第一季，台郡預估首季產值將年減雙位數，2020年以前客戶議價約季減3～5％，但自2023年下半年開始，價格降幅動輒2倍以上。