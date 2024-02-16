資服商元月營收 繳雙位數年增

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資服業者單月營收表現

繼宏碁資訊（6811）、邁達特（6112）繳出亮眼成績後，系統整合商精誠（2412）、緯軟（4953）、中菲（5403）、蒙恬（5211）及虎門科技（6791）等資服廠商，1月營收年增率也繳雙位數成長。

業者表示，除了因去年適逢過年低基期，企業數位轉型、雲端及ESG需求強勁，業者期待2024年首季可望淡季不淡。

精誠資訊1月合併營收36.62億元，年增22.16％。1月業績成長動能，主要來自認列幾個大型集團客戶授權合約，以及金融業、政府組織與製造業客戶的軟體開發服務及採購案驗收。另一方面，還有銀行客戶為落實減碳目標，採用精誠的電子帳單服務。

展望2024年，精誠著重雲端、數據、資安、軟體開發以及維運服務等。另一方面聚焦ESG與AI兩大關鍵成長議題。除了優化AIGC研發能量及企業應用場景，該公司認為，ESG需求也相當強勁，為今年度業務成長的重點之一。

緯創軟體1月合併營收8.41億元，月減0.4％，年增28.3％，為同期新高，亦為單月歷史次高表現。展望首季，受到工作天數短少的影響，營運進入淡季，預期首季表現不如去年第四季，但長期而言，營收則是呈現正成長，成長力道取決於中國市場景氣復甦表現。

虎門科技1月營收0.44億元，年增11.92％，創下歷年同期新高。在CAE（電腦輔助工程）穩定成長帶動下，虎門近兩年營收均維持兩位數增長，1月營收延續成長趨勢。1月成長動能來自於半導體、電源、電池、法人研發單位等需求強勁。目前半導體產業營收比重仍是最高。另外，5G、AI應用帶動下，半導體成長動能方向明確，加上AI延伸出的散熱、電源管理，以至電子終端產品、電動車、無人機、低軌道衛星等產業需求，虎門可望受益。

隨著AI發展及國際淨零碳排趨勢，智慧生產已成工業轉型的下一步，虎門看好工業4.0解決方案業務前景，已發展工業4.0商業模式，在政策推動下，2024年將有顯著業績貢獻。