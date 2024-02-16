光通訊業績報捷 股價嗨

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光通訊族群包括台聯電（4905）、前鼎（4908）、創威（6530）、冠西電（2466）、光聖（6442）、聯亞（3081）、波若威（3163）、華星光（4979）等1月業績報喜，15日台股金龍年首個交易日，股價表現一片紅通通。

其中，台聯電、光聖、前鼎股價更飆上漲停板價，漲勢凌厲。

法人分析，台聯電1月營收3,425萬元、年增401.70％，主要是該公司訂單增加及認列新增子公司欣德芮營收所致。

欣德芮為醫材公司，台聯電多次買入該公司股票，累積持股3,252,165股，累積總投資金額2.48億元，已為最大股東。

前鼎1月營收1.15億、年增125.55％，也繳出亮眼成績單；光聖1月營收2.53億、年增33.20％，主要是客戶訂單增加所致。

法人分析，2024年為美國選舉年，拜登政府啟動新基建法案，帶動網路基礎建設需求升溫，客戶恢復拉貨，有利於光通訊族群業績表現，以致於光通訊族群1月營收年度比較，普遍性呈現正成長。

隨著AI帶動新興需求，以及美國去中化趨勢，台系光通訊廠一旦有接獲美系客戶訂單，營運皆有機會出現轉機。

聯亞為Google矽光供應鏈廠商，1月營收1.13億元，年增10.75％。法人預期，該公司第一季營收表現有機會優於預期，主要是拜矽光產品線可望成長所賜。

光環1月營收0.53億元，年增14％。法人分析，該公司接獲Google資料中心訂單，Wafer來自聯亞，光環負責Process Chip，光環將針對產品認列代工費，預期認列代工費毛利率佳。除此之外，P-Sensor歐系客戶持續進行驗證，預期自第二季起放量。

在華星光部分，該公司1月營收2.14億元，月減27％，年增28％，法人分析，該公司業績成長性有趨緩現象，今年產品主要以400G為主。