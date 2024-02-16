13檔ETF補漲 法人狂敲

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13檔與各國股指連動ETF

台股封關期間國際股市大漲，在台股交易、與國際股市連動的ETF，15日展開強勁的落後補漲。

國泰數位支付服務（00909）收盤飆漲16％，富邦中証500（00783）也狂漲14％，兆豐洲際半導體（00911）、元大台灣50正2（00631L）、元大滬深300正2（00637L）等多檔ETF同步大漲逾6％。

臺灣證券交易所統計，15日集中市場ETF成交值達374.9億元，寫下歷史罕見新高，在上市成交量前十高中，ETF占了六檔，更有元大台灣50反1達24.71萬多張，居第一高，第二高也由元大滬深300正2以16.17萬張拿下，此外，元大美債20正2、復華台灣科技優息、期街口布蘭特正2、國泰永續高股息等，成交量都各達10萬～15萬張以上。

台股封關期間，美、日、韓、港、陸等各國股市都大漲，台股15日開紅盤一次反應，以大漲548點作收，漲幅3.03％，與各國股指連動的ETF價量齊揚，尤其2倍正向ETF漲勢最凌厲。

據統計，國泰數位支付服務、富邦中証500、復華中國5G及永豐中國科技50大等，漲幅各達10％～16％以上。國泰數位支付服務股價飆漲主要是受惠於指數第一大成份股輝達股價大漲。

另國泰臺灣加權正2、元大台灣50正2、群益臺灣加權正2、兆豐洲際半導體、群益深証中小、富邦臺灣加權正2、元大滬深300正2、中信中國50正2、富邦上証正2、國泰中國A50正2、富邦未來車、元大全球5G、富邦科技、國泰費城半導體、元大MSCI A股等，漲幅都在5％以上。

篩選三大法人15日買超1萬張以上的各國股指ETF有13檔，元大滬深300正2獲得三大法人買超逾11.5萬張，元大台灣50、國泰台灣5G+及國泰智能電動車等，法人狂敲3萬張以上。

元大高股息、富邦恒生國企正2、中信中國50正2、中信關鍵半導體、富邦台灣半導體、富邦上証正2等，均獲法人買超1萬～2萬張。