證交所四策略 厚植資本市場實力

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臺灣證券交易所聚焦龍年發展有四大重點，分別是壯大市場規模、創新商品服務、淨零永續共榮為目標，協助資本市場累積長遠發展的堅強實力；並藉強化資安韌性，提升資本市場實力，強化台灣關鍵地位。

證交所指出，應以創新思維面對市場風險與挑戰，在主管機關帶領下，持續與周邊單位和公會合作，攜手邁進，讓資本市場再創高峰。

首先，在提升公司價值，壯大市場規模部分，證交所將透過優化企業體質、協助產業升級、增進市場曝光吸引內外資金之作法，多管齊下、內外並進。鼓勵公司檢視自身股價淨值比（PB），引導其強化公司治理與永續資訊揭露，完善投資人關係與議合，提升企業價值。

以現有AI、半導體等關鍵產業為基礎，聚焦數位、綠能、生技三大新經濟產業發展，攜手公部門與產業單位，引領資金到未來的新創產業，增進曝光以及資金引導，平衡資本市場的發展。

此外，將鼓勵市值大於100億元公司增加法說會頻率，結合產業供應鏈辦理座談會，發揮以大帶小綜效，增加產業中小企業能見度。

其次，在創新商品服務，推動數位轉型方面，證交所將積極推出多元新商品與新服務，包括主動型與多重資產型ETF、基金架構REITs等，擴大資本市場的商品，滿足市場需求。

第三，在強化資安防護，為因應科技發展帶來各項新型態的威脅，證交所將導入智能資安防護設備，並持續精進關鍵基礎設施之實體韌性，確保市場運作不中斷。

第四，在引領淨零減碳，累積永續動能面向，證交所將持續優化ESG InfoHub，提供更加完整的ESG資訊，完成建置永續報告書數位平台等永續基礎工程。結合集團碳交所、指數公司整體綜效，建立完善的碳權交易平台機制，並規劃建立ESG資料庫、開發ESG商品，以引導機構法人實踐責任投資。

同時協助企業加強與利害關係人之議合，致力實現資本市場邁向淨零，永續共榮的長期目標。