連鎖餐飲集團 元月績昂

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觀光餐飲股1月營收

無畏去年農曆新年時落在1月，並有史上「最長春節連假」墊高業績比較基期，連鎖餐飲集團八方雲集（2753）、揚秦（2755）、亞洲藏壽司（2754）、六角（2732）、聯發國際（2756）、橘焱胡同（2761）今年1月營收照樣成長，其中八方雲集、揚秦更創單月歷史新高，亞洲藏壽司創同期新高，聯發國際、橘焱胡同年增率超過30％。

展望後市，2月春節連假帶動家庭與友朋聚餐商機，加上進入企業春酒旺季，除上述連鎖餐飲集團營收可望續揚，王品（2727）、瓦城（2729）、漢來美食（1268）、豆府（2752）、王座國際（2751）等餐飲股營運動能亦將轉強，今年前二月累積營收可望優於去年。

八方雲集受惠成功在美國市場開出第五、六家新店挹注，加上梁社漢排骨飯上調售價，1月營收6.83億元、年增18.06％，創單月營收歷史新高。

揚秦受惠農曆春節前各門市進貨量能放大，帶動總部商品營收成長，加上新品牌「涮金鍋」在幾波寒流助攻業績帶動下，1月營收達2.07億元、年增27.76％，創單月歷史新高。展望後市，揚秦表示，旗下「麥味登」將持續推動數位轉型，「炸雞大獅」持續推動海內外展店，透過加盟系統雙引擎驅動，帶動營運持續成長。

亞洲藏壽司受惠拓點展店效益，1月營收達4.60億元、年增0.57％，創同期新高。農曆年後東台灣的第一家店「羅東中山店」將加入營運，法人預估2月營收可望再創同期新高。

聯發國際去年積極調整「Sharetea歇腳亭」市場版圖，今年1月合併營收重回應有水平，達6,474.6萬元、年增31.7％。橘焱胡同受惠併購「開丼」以及展店效益，自結1月營收1.09億元、年增35.05％。