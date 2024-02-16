健身器材三雄 1月營收兩樣情

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健身器材三雄元月營收兩樣情！力山（1515）自結1月合併營收8.16億元，年增265.75％，主因是客戶銷售狀況好而增加採購量所致，喬山（1736）15日公布自結1月合併營收22.68億元，年增9.95％，主要為家用健身器材1月零售市場及大型量販通路需求大增，使得公司的家用單月營收年增4成。

不過岱宇（1598）自結元月合併營收6.35億元，年減19.71％。

喬山表示，1月營收成長係因家用健身器材1月在零售市場及大型量販通路需求大增，使得家用單月營收年增4成；商用器材則受惠於歐美等地大客戶持續擴增及產品汰舊換新，業績穩健成長。喬山越南廠現為集團家用健身器材製造重鎮，目前兩期工程已全數完工，完備的製造實力及成本、關稅優勢，讓喬山可推出高性價比產品搶攻市場。

受惠於全球家用健身器材市場從去年下半年起恢復成長，喬山家用器材在新年度首月就繳出業績年增4成的表現；集團旗下日本富士醫療器今年將擴大行銷及通路推廣。喬山期許在商用、家用、富士醫療器等三大事業體挹注下，今年合併營收要再創新高峰。

力山指出，派樂騰的一款大電動跑步機今年重新上市，另小電動跑步機及健身車，都正常供貨，目前跑步機及健身機比重各半，有利推進力山業績。