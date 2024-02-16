期貨交易 今年拚4億口

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臺灣期貨交易所15日舉辦新春團拜道賀龍年再創佳績，並表揚模擬交易競賽表現績優同仁，期交所董事長吳自心表示，甲辰龍年總體經濟有望穩定成長，金融市場則可能因美國大選、以哈戰爭等因素，帶動避險需求，使市場產生一些波動，促使期現貨市場都產生利多與交易空間，願景2024年交易量突破4億口。

吳自心指出，15日台股現貨市場龍年開紅盤，創下歷史新高18,725點，而台指期早盤也持續刷新歷史高點至18,696點、盤中大漲逾600點。吳自心說，期交所仍秉持務實態度，在交易制度、商品研發等方面於今年陸續推動店頭市場結算、客製化契約平台等，逐步在整體市場投資人熟悉後，也會從其他有ADR的個股，去優先研議掛上期貨夜盤的可能性。

期交所總經理周建隆表示，台積電期貨夜盤去年底掛牌交易後，平均一天交易量可達1,500～2,000口，整體表現不差，但也期許今年能夠更好；此外，除了商品與創新，主管機關與期交所更加關注交易人的安全，因此在資安與系統報價的處理上，會更加關注精進。

期貨公會理事長陳佩君則說，去年全體期貨商獲利92億，對期貨業來說是「創歷史新高」，儘管去年國內期貨商幫投資人下海外單，在上手的資訊系統有出點問題，但目前已經解決，期交所也給期貨同業很多支持。當前期貨電子下單比例高達95％，在資安領域會繼續努力，跟上政府政策，並期望市場上能推出適合交易人的商品，今年交易量「目標朝4億口邁進」。