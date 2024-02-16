譜瑞-KY、聯詠 權證多軍上攻

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台股龍年首個交易日大漲548點，補漲行情熱絡，法人看好在多方格局延續之下，可關注產業展望正向、買盤卡位布局的個股擇優操作，如譜瑞-KY（4966）、聯詠（3034）等，有望持續吸納資金進駐。

譜瑞-KY目前已看到美系客戶拉貨，另通路商存貨回歸正常，有利營運動能。市場預估，譜瑞-KY美系客戶Mac/IPad 於1H24拉貨動能將回溫，另預期今年存貨將進一步下滑，且每季獲利將受益備抵存貨回升利益。USB4.0 retimer出貨量較去年顯著提升，USB4.0產品應用在work station已取得design-win，PCIe Gen5 retimer將在今年首季出貨，公司持續研發USB5.0 及Thunderbolt5.0產品以維持技術領先地位。

法人認為，聯詠在OLED驅動IC市場具領先地位，OLED DDIC今年受到滲透率提升及折疊式手機的推動，中低階手機滲透率可望再提升，雖OLED DDIC在今年恐有較大價格壓力，但聯詠憑藉其產業地位仍為主要受惠對象。

展望今年，聯詠認為全年季節性回復常態，主要接下來觀察總體經濟和地緣政治的影響；業務成長動能依序為手機OLED DDI，TV（SoC）有新產品新客戶，PC/NB有AI PC和換機潮。具體應用方面，管理階層看好2024年AI PC或AI手機會刺激一些換機需求，在DDIC規格上多少會提升。