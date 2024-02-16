AI發燙 台積電、緯穎營運高飛

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AI投資潮發燙，台積電（2330）、緯穎（6669）1月營收表現不俗，法人認為台積電是物美價廉的大型的AI半導體個股。緯穎第三大客戶AWS ASIC伺服器專案貢獻營收，今年營運看俏。

台積電1月合併營收2,157.9億元，月增22％，年增8％，季達成率37％，優於財測及市場共識，且優於國內其他晶圓代工同業，如聯電1月營收月增12％、世界先進月減17％、力積電月增4％，主要仍得益於N3、N5等先進製程需求HPC應用支撐。

台積電2月6日董事會通過增資日本子公司JASM52.6億美元，於熊本投資第二座晶圓廠，二廠預定今年底興建，完工後合計月總產能將達到10萬片12吋晶圓，製程技術將推進至6/7奈米。JASM 將增加新股東豐田汽車，由台積電、索尼、Denso、豐田汽車分別控股 86.5％、6％、5.5％、2％，加計日本官方補助，兩廠總投資額超過200億美元，整體二廠建廠規劃消息符合市場預期。

台積電本益比低於輝達、AMD、Broadcom等，較國際大型AI半導體類股仍具有投資的吸引力。

緯穎營運已於去年第三季落底，緯穎今年1月合併營收187.9億元，年增14％，月減7％，符合預期。展望今年，今年AI營收貢獻加大及考量一般伺服器需求回溫、第三大客戶AWS ASIC伺服器專案貢獻營收，預估今年每股稅後純益（EPS）為107.8元，今年公司營運將顯著成長，法人估計全年營收將年增42％。