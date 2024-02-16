記憶體回溫 群聯、華邦電氣盛

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記憶體產業2024年回溫，引起市場高度討論，野村、摩根士丹利證券等看好群聯（8299）前景，給出600元以上股價預期，中信投顧則升評華邦電（2344）至「增加持股」，認為隨記憶體產業供需平衡，2024年轉虧為盈。

野村證券看好群聯2023年第四季的獲利動能，同時，估計NAND本季還會有亮眼的雙位數漲幅，考量基本面穩健，野村證券給予群聯「買進」投資評等，將推測合理股價升至600元。另一方面，群聯已經開展AI SSD更多業務機會，提供SSD與軟體解決方案給輝達的RTX GPU伺服器。

摩根士丹利證券指出，主要NAND製造商減產，搭配群聯握有低價庫存，上述二大因素將推升群聯獲利能力，另外，PCIe Gen5數位重計時器（retimer）做為群聯切入AI伺服器市場新機會點，2024年可望萌芽。

華邦電方面，中信投顧指出，記憶體產業進入新的上升周期。高階DRAM在庫存調製完畢及控制產出下，價格已出現反彈，利基型DRAM市場價格也逐步回升，預期下半年達到供需平衡。

中信投顧認為，華邦電2024年在記憶體市況轉佳，20奈米製程DRAM產出提升下，帶動獲利改善，以目前股價換算股價淨值比評價僅約1.2倍，故將投資評等由「中立」調升為「增加持股」。