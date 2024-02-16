高含積量ETF 單日績效暴衝

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含積量高ETF單日漲幅排行榜

台股15日在台積電大漲帶動下跳漲逾600點，帶動含「積」量高的市值型與科技型ETF基金，漲幅約在4％～5％，指標性元大台灣50單日上漲4.7％，含息報酬同步改寫新高，且受惠春節期間美國科技股大漲，聚焦科技題材的海外股票ETF基金漲勢驚人，單日最多漲逾16％，四檔漲幅逾1成。

統計過去十年台股開紅盤日上漲機率達70％，開紅盤後5日及20日更高達80％，台股及相關台股基金後市依舊可期。

台積電春節期間公布1月營收優於預期，公司看好今年美元營收逐季成長，且受惠AI晶片需求，今年成長動能持續看旺，台積電ADR春節期間累積大漲10.2％，帶動台股開紅盤日漲勢強勁，而高含積量掛牌ETF表現更亮眼，其中富邦科技跳空勁揚5.48％，其次為元大台灣50、富邦台灣半導體、富邦台50、新光臺灣半導體30等，單日漲幅都逾4％。

元大台灣50 ETF研究團隊指出，統計近五年台股上漲年度，上市50大權值股市值年增率均逾2成，顯示台灣龍頭企業的成長力可觀。在台股持續具備市值走升動能下，2024年投資布局可適度加大市值型ETF配置，ETF報酬率與成分股是否發放高股息的關聯度低，而與成分股市值是否成長呈正相關，例如台積電反映每股獲利能力（EPS）提升，過去十年市值從2.8兆元成長至18兆，股價從107元躍升至697元。

富邦科技ETF經理人陳又又吉認為，台積電先進製程技術仍為業界領先龍頭，近期海外建廠進度順利亦可望提升營運動能，近期國際市場仍持續看好HPC及AI終端應用推升半導體設備需求，相關類股表現強勁。展望後市，聯準會降息促使美元趨貶下，除可吸引外資流入，並有利科技類股評價上調，有利指數上攻創高，可適時布局以參與台股後續行情。

春節期間美國部份科技股飆漲，帶動相關海外科技ETF基金開紅盤日也飆漲，其中國泰數位支付服務單日上漲16.41％居冠，其次有富邦中証500上漲14.49％、復華中國5G、永豐中國科技50大漲幅都超過1成。