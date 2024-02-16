新壽推五年期利變保單 傳承資產

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2025年台灣高齡人口比率將達20％，每5位國人就有一位是年齡超過65歲以上長者，成為全球老化速度最快的國家之一。隨著長壽社會以及通膨的時代來臨，退休理財規畫成為民眾需及早思考的問題。而近年來金融投資詐騙頻傳，不少人憂心下一代財商不足，傳承後代之財富，恐因理財不當產生鉅額損失，甚至淪為負資產。新光人壽建議，民眾可透過利率變動型壽險保單的壽險保障與增值回饋金機制，因應長壽風險與退休準備，善用保險金分期給付機制，讓身後照顧更為長遠。

利率變動型壽險是一種具有宣告利率機制的保險商品，與傳統固定利率壽險不同，當宣告利率大於預定利率，就會享有「增加回饋金」，每年會重算一次。當宣告利率越高，增加回饋金通常就越多。此外，利率變動型壽險還提供高額的壽險保障，補足不可預見的風險缺口，守護家人生活無虞，兼具壽險保障及資產累積的效果。

以新壽五年期繳費的高保障型保單「新光人壽福氣傳家外幣利率變動型終身壽險（定期給付型）」為例，該商品具四大特色，包括「高倍數壽險保障」以40歲男性保戶為例，繳費期間即享有3倍以上身故保障，透過宣告利率機制，有機會長期維持在3倍以上的保障倍數，給予保戶高壽險保障。「保障額度依需求調整」提供增加基本保險金額選擇權，讓保戶在隨著人生不同階段，依自身需求增加保障。「特定條件－提前領取保險金」當保戶符合保單條款約定的生命末期狀態時，即可提前給付「生命末期保險金」，讓保戶在人生最後階段能靈活運用。「保險金分期給付，留愛更久遠」身故或完全失能保險金可彈性選擇分期定期給付或一次給付，讓保單具有類信託效果，以終身壽險保額1,000萬元為例，要保人可將給付期間設定為20年，讓受益人每年分期定期領取50萬元的身故保險金，避免受益人因遭遇詐騙或債務糾紛，使得保險金發揮長期且穩定支撐遺族生活的作用，讓愛更完善。

新壽亦建議各個世代可依自身實際需要進行資產規劃，透過分期繳費減輕財務壓力，加上宣告利率機制讓保單給付有機會穩健增值，對中長期的資產配置有基本計劃。

而中壯年族群，事業發展正值如日中天的時期，但家中長輩及妻小，照顧與陪伴責任也是最重大的時刻，正需要規劃較高額的保障，成為家庭最堅強的後盾。

最後則是已屆樂齡退休的銀髮族群，家中子女成家立業並享受含飴弄孫的天倫之樂，亦可透過保險金分期定期給付功能，依照家庭狀況妥適分配資產，留給家人最實質的關愛。

金融市場持續動盪，多元資產配置才能有效抵禦風險。美元做為市場上的強勢貨幣，美元利變型保單透過宣告利率有機會穩健累積資產，有效對抗通膨，保戶在保守評估且有美元需求的前提下，美元利變型保險商品可做為長期財務規劃時選項。