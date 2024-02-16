降息聲響 基建基金布局時點浮現

在聯準會史無前例的升息周期以及全球通膨居高不下的背景下，美債券殖利率不斷衝高，連帶影響基建類股表現。然而，隨著美債殖利率在去年第四季快速回落，也讓基建類股表現快速反彈，使得基建類股於2023全年上漲4.7％。展望未來，滙豐投信指出，在預期2024年降息的基本環境未變之下，更將有利於基建類股的後市發展，投資人或可積極把握進場布局時點。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人楊博翔進一步指出，由於滙豐全球基礎建設收益基金訴求配置在能源與交通基礎建設、民生必需且穩定的公用事業以及數位基礎建設等四大主題產業，在這些主要類別進行動態配置調整力求攻守兼備。除了追求長期資本成長的潛力外，亦有機會獲得較高的股利率水準。其中在交通基礎建設方面，則是持續看好南美洲的交通基建產業，主因政策調整偏向正面、像是巴西已領先降息、卡車與旅客流量成長展望好、且業者在減債紀律上亦獲得投資人青睞；能源基建方面，則是相對看好天然氣相關產業，主因於業者開始調高獲利配發的政策，其股東回報的改善與液化天然氣出口仍是長線看升題材。

此外，滙豐投信近期則更特別關注公用事業表現，原因是目前MSCI世界公用事業類股相對於MSCI世界指數之股利率差距近2％、位於歷史區間高位，並開始逐漸縮窄。若統計彭博資訊歷史數據顯示，當公用事業股相比世界指數股利率利差開始縮窄後，公用事業類股的歷史平均漲幅為37％，優於世界指數的歷史平均漲幅7％，加上由於公用事業於高通膨期間經營成本的上升，將獲准於今年開始反映在水、電、天然氣價格之上。