湧錢潮 投資級債基金動能增

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債券基金資金流向

期待美國降息的債券大多頭，債券基金持續吸金。統計至2月7日的近一周，包括投資級、非投資級與新興市場債券基金單周內多迎來資金淨流入，信用債券基金資金動能穩健，其中投資級債券在收益率較具吸引力下吸金力最強，單周流入60億美元。

無論是美國聯準會（Fed）官員談話、美國最新經濟數據、市場對降息前景評估，都動輒牽動近期債市變化，但因預期今年美國一定會降息，因此債券基金資金動能不減。

安聯投信表示，Fed降息預期，持續牽動近來利率走勢與債市表現，雖通膨整體逐步往Fed目標邁進，但會議紀要並沒有透露降息時間點，市場反應的降息幅度較官員預期更大且時間更早，後續應留意相關落差帶來的影響。利率高點應已過，但實質高利率或將維持一段時間，Fed仍要看到包括通膨控制有所進展，有更多證據才會採取行動。

當前建議把握包括存續期維持中天期、聚焦優質信用債券、管理波動度三大原則。首先在存續期部分，因通膨降溫將引導美歐央行放鬆緊縮貨幣政策，故建議可逐步拉長存續期因應；但因美債殖利率曲線仍呈倒掛，中天期收益與長天期接近但存續期風險與波動度皆較低，投資效率相對較佳；同時也可搭配部分現金配置於短天期固定收益資產。

目前信用債收益率仍較公債為高，且信用基本面仍穩健，建議可鎖定收益較高券種，以息收累積報酬，但因景氣衰退疑慮仍在，宜將信用債配置聚焦在信評較佳者，並透過部分全球債的配置，平衡潛在經濟衰退風險。市場信心在去年底明顯樂觀、投資氣氛佳，卻恐過度預期美歐央行降息時間與幅度，投資時仍應視市場信心與評價動態調整，降低潛在風險並管理波動度。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，今年美國經濟預期將有所放緩，但整體狀況應較先前市場預期來的強韌，Fed貨幣政策轉向將為市場提供催化劑，樂觀看待固定收益資產受惠政策轉向前景，潛在資本利得機會與高債息優勢，目前仍較偏好高品質企業債與公債。另一方面，股市投資宜更側重多元分散以掌握類股輪動機會，建議多留意具評價面優勢的高品質股利股。