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美股基金遇雜音 一周失血156億美元

股票型基金資金流向
股票型基金資金流向

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市場消化美國最新通膨數據及聯準會降息預期調整、新一批企業財報等消息，美股春節前波動劇烈，截至2月7日的近一周，美股基金吸金動能暫歇，且獲利回吐失血逾156億美元，僅拉丁美洲、歐非中東及全球新興市場股票型基金資金仍淨流入，整體資金動能偏向保守。

投信法人分析，雖美國通膨數據仍不時有起伏，但因整體來說已開發市場通膨持續放緩，加上一系列數據顯示全球經濟有所降溫，市場認為多數央行以達到緊縮周期的頂峰。上半年經濟雖因緊縮的金融環境存有放緩風險，但美國經濟仍然韌性十足、企業財報獲利穩健，預估短期陷入衰退的機會不高。

安聯投信表示，評估股票長期仍有望震盪走升，持有現金的機會成本上升，建議可降低現金水位，拉高包括股票等風險性資產配置，並以高品質的大型股為核心部位，提高投資組合的抗風險能力，並持續留意包括通膨數據變化、央行貨幣政策、美債殖利率、美元走勢等資訊及盤勢進行判斷與動態調整。

富蘭克林證券投顧指出，最新多項數據顯示美國經濟維持強健，降低聯準會短期降息的可能，儘管降息時點遞延，但降息趨勢已確定，短線殖利率反彈提供空手投資人加碼債券、平衡型基金及對利率敏感度較高股票的機會，建議以美國平衡型及精選收益複合債券型基金為單筆加碼首選，留意基建、全球氣候變遷及亞股（印度/日本）震盪買點。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠認為，美國去年第四季GDP季增年率為3.3％，優於預期，全年來看成長2.5％，消費者信心回升，可支配所得呈逐季改善，製造業與服務業PMI指數亦回溫，整體基本面有撐，企業獲利持續改善，有助美股走勢。

市場對於聯準會的降息預期也隨經濟數據變化以及官員立場態度而持續調整，市場波動猶存，加上短期已累積一定漲幅，不排除面臨獲利調節壓力，故建議投資人不妨透過產業多元布局來因應，以平衡投資組合風險，產業方面如AI相關科技股、消費、醫藥等可持續關注。

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