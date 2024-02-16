海外股票ETF衝績效 布局全方位

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今年來海外股票ETF表現十強

近期美國金融與科技大廠財報接力登場，正面展望激勵個股輪番表現，也反映在海外股票ETF績效表現，今年以來報酬表現最好前十名多超過6％，且以AI主題與日本股市為大宗，但報酬居冠卻是以11大產業全面布局為主要訴求，凸顯當前市場波動加劇，產業輪動快速，並非科技業才有表現機會。

凱基全球菁英55（00926）基金經理人施政廷表示，今年景氣步入新一輪循環，美國聯準會啟動降息周期後，投資機會將成市場關注焦點；觀察AI科技、醫療保健、通訊類股表現搶眼，動能加減碼強弱勢產業機制扮演關鍵要角，今年行情將回歸企業實質獲利為主要驅動力，具備高淨利率與資產周轉率佳的公司更有機會勝出。

技術面觀察，今、明二年美股後市仍有機會持續走高，只是S&P 500指數已在歷史平均1倍標準差之上，評價面相對偏高情況下，建議短線避免追高或過度集中持股，第一季以低接策略為主，遇回檔就是建立部位好時機，並採取產業全面布局的投資方式，更能掌握個股成長契機與分散產業輪動風險。

野村投信指出，今年AI將全面落地實現，帶動終端產品迎接復甦成長行情，現階段更是進場存股良機，加上AI應用進入百花齊放的格局之際，熱潮持續升溫，創新科技行情有望延續，今年封關前，可以持續留意近期創新科技表現最強的AI相關供應鏈族群，提早做好投資布局，作為龍年搶賺紅包行情。

建議視己身風險承受度，加碼單筆布局或定期定額方式持續中長期存股創新科技ETF，掌握後市上漲爆發力，提升投資績效。

元大日本龍頭企業基金研究團隊認為，日本政府積極以擺脫通縮為主軸，持續推動各項政策，且半導體產業在材料、設備領域握有全球供應鏈絕對主導權，在需求反彈推動下，有望持續推升相關產業鏈獲利增長；消費股受惠薪資連二年成長，預期今年企業將延續加薪，帶動消費企業營收。

加上反映經濟復甦，日本可望走向貨幣政策正常化，銀行類股長期獲利將持續改善，評價面可望走升，均為帶動日股表現利多因素。