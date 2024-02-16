台股攻頂 市值型ETF跟著旺

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近一季市值型台股ETF表現

台股開紅盤衝新高，市值型台股ETF績效也有好表現，統計近一季大盤上漲7.33％，規模50億元以上的七檔市值型台股ETF同期間表現，二檔漲逾7％。

群益投信指出，群益台ESG低碳50ETF主要追蹤指數是臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，市場上有許多聚焦台股龍頭的市值型ETF，是首檔具有ESG及碳金優勢的台股ETF。在低碳足跡創造台股碳金奇蹟的趨勢下，台股市值前兩百大中，低碳密度企業股價表現相對突出。

布局台股ETF可參考成份股中有訂單能獲利的低碳股，再進一步結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利的台股ETF，適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。

群益台ESG低碳50ETF經理人洪祥益表示，AI商機進一步高速增長，從GPU擴展到ASIC，再從雲端伺服器擴展到終端產品（AI PC、AI手機），帶動台灣企業今年基本面強勁。台灣外銷訂單出口年增率走強至11.8％，專業機構預期今年台灣企業獲利成長15％。

國泰投信說明，國泰台灣領袖50ETF第一大持股的台積電，占比約3成，其他主要成分股包含聯發科、鴻海、廣達等台股大型權值股，以及2成金融股與部分傳產，以達到分散風險且不會錯過台股輪動行情。

晶圓代工龍頭台積電去年第四季EPS達9.21元，合計全年每股稅後賺32.34元，改寫次高紀錄。對於未來AI發展，魏哲家預估，未來幾年AI產業的CAGR高達50％，2027年AI占台積電營收占比約17至19％。

永豐台灣ESG ETF經理人張怡琳認為，今年半導體復甦的市場共識，持續看好科技相關類股，尤其AI需求愈趨明確，預料將由台積電領頭，帶動台廠相關供應鏈。在掌握今年科技股趨勢的同時，ESG能力愈好的企業，更能優先吸引國內外資金，建議可透過具備ESG篩選條件的台股ETF，提前布局上漲行情。