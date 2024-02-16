新興亞股今年來多呈賣超 台韓股市 吸金雙響炮

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台股封關期間，科技股領漲美股走強，卻因美國公布1月CPI高於市場預期，美股應聲回落。法人指出，從資金流向來看，外資近一周買超南韓11.3億美元，再者是印尼1.1億美元，反觀印度、台股、泰國、越南都賣超，尤以印度遭賣超6.1億美元為最多，但今年以來最吸金還是韓股與台股。

中信成長高股息ETF（00934）經理人張圭慧表示，農曆春節期間，在AI題材發酵下，帶動美股一波領先走勢，台股15日龍年開紅盤終場大漲548.5點，收在18,644.57點、漲幅3.03％，改寫台股歷史收盤新紀錄，成交量放大至4,926.95億元。在晶圓代工龍頭法說後，AI趨勢更加明確，不僅有利半導體、以半導體為基底的成長高股息更將同步受惠。

安聯投信台股團隊認為，電子產業各類應用的庫存調整與復甦進度不一，不過整體呈緩步復甦態勢，今年有望持續溫和成長，而成長將集中在先進製程的AI相關應用，相關供應鏈能見度優於其他業者。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，今年將有許多因素支撐越股表現，主要是政策面持續推動，包括落實利率降低、穩定外匯市場及促進公共投資支出等，將為越股挹注動能；且與美國的關係升級為全面戰略合作後，更有望提升越南產業等國際合作拓展，有機會刺激越南股市的驅動力，股市投資前景值得留意，建議投資人透過定期定額或分批進場布局績優越南機會基金，更容易參與越股成長商機。

群益印度中小基金經理人林光佑強調，過去一個月受到市場調整聯準會降息時間點預期與美債殖利率反彈影響，印度大型股指數表現持平，但中小型股指數則持續上漲，反映對於5月的國會大選樂觀預期。後續因經濟與企業獲利維持強勢，加上印度製造政策的激勵下，仍相對有利於股市表現延續，中長期而言對印度股市正向看待，類股建議留意基礎建設、電力、電子製造、可選消費與房地產等表現。