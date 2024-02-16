看旺AI供應鏈及半導體產業 迎Fed降息年 台股錢景俏

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美國聯準會（Fed）已四度維持利率不變，會議聲明論調轉中性，雖然透露3月降息可能性不高，但確認開始討論縮減量化緊縮（QT）速度議題，為今年降息做準備，全球股市正面解讀，金龍年開紅盤後，正是布局台股好時機。

日盛投信台股投資研究團隊表示，聯準會今年確定由升息轉降息，但降息時程及幅度與市場預期不同調，市場仍可能因此出現震盪，但總體經濟硬著陸風險低，意味美國經濟衰退風險下降，中長期資本市場表現不看淡。

經聯準會確認今年為降息年，不論降多降少，對股市均為正面解讀，企業獲利反轉上升，預期今年台股指數有機會挑戰歷史高點。產業持續聚焦具成長趨勢產業，焦點仍以今年成長性最強的AI供應鏈及半導體產業為主軸，此外，消費性電子、電子紙、紡織、風電等低基期、高成長產業，仍可伺機關注。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡指出，台股後市不看淡，但基於短線波段漲多，同時關注外資動向，南北韓及中東以哈地緣政治風險、紅海危機擴大衍生斷鏈危機、蘋果銷售低迷等雜音，預期波動度難免，操作上可聚焦高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度。

建議以長期配息穩定為主要核心持股方向，並布局殖利率在市場均值之上，且有高度成長標的，目前市場殖利率均值約在3.4％，類股操作看好半導體、IC設計、AI概念、車電等供應鏈。

野村e科技基金經理人謝文雄認為，過往台股在年初都會有估值重新評估的機會，今年也有望在營收成長的幫助下，有機會挑戰歷史新高。美股方面，今年費城半導體指數已創歷史新高，那斯達克指數也在兩年來新高位置，多頭不會止步於此，後市在生成式AI、晶片複雜性EV及車用半導體產業營收皆能持穩向上，美股上漲動能有望延續，台廠科技產業將由AI領銜並呈百花齊放的格局，有利後市行情，預料這波台股主動型科技基金仍有發揮空間。