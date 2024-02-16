負利率快退場 國銀看好日圓

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國銀3月看好的匯市

美國降息時程恐延後，加上日本央行宣示寬鬆貨幣政策不變，使得新台幣兌日圓現金賣匯價，15日盤中最低來到0.2121，再創近30年來新低價位。但中信、凱基、永豐、台新等銀行仍持續看好日圓後勢，台新銀行首席外匯策略師陳有忠認為，日圓目前雖是看美元臉色，但因日本通膨已上來，未來有升息壓力，關鍵在3月底春鬥，最快4月可望宣布「脫離負利率」。

陳有忠分析，日圓長期看美元臉色，唯一能扭轉命運的機會就是宣布「脫離負利率」，日央行遲不敢宣布有三原因，一是日本整體的債務太大，GDP（國內生產毛額）4.2兆美元，但債務是GDP的2.5倍、近11兆美元，一旦宣布「脫離負利率」甚至升息，就會增加債務成本；二是經濟不佳，去年第三季、第四季GDP皆負成長；三是日岸田內閣民調低於3成以下。

但全球去年都在升息，日本與大陸是唯二沒有升息的，大陸因為通縮，日本通膨數據去年12月已來到2.6％，超過目標區2％，「通膨已上來了」，無法再繼續維持如此寬鬆的環境，3月底的春鬥若是企業調薪、民怨將下降，會是宣布的最佳時機。

凱基銀行指出，今年日本企業調薪，不論經濟學家預估3.85％，或日本最大勞工組織RENGO所要求的5％，都遠高於去3年12月的2.6％消費者物價指數（CPI）年增率。加上失業率持續下降，企業獲利的穩健增長，將是提供升息的有力支持，進而推動日圓走強。根據彭博統計1月經濟學家調查，67％預期日本央行將在第二季結束負利率，有利日圓扭轉疲弱態勢。

永豐銀表示，今年春鬥薪資成長若符合預期，將為日央行政策轉向提供更強後盾，預計4月結束負利率政策，並於稍後移除YCC框架，今年並將持續進行貨幣政策正常化，支持日圓走強。

中信銀強調，內需動能的不足，讓薪資通膨正向循環的不確定性再度提高，但因此抑制日央行貨幣政策正常化的速度，短時間提供日股支撐，基本面如持續降溫，未來或侵蝕企業獲利表現。