日維持寬鬆 公股銀估日圓續弱

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日圓匯率近兩日再探歷史新低，公股銀行15日發布最新預測，由於美國聯準會3月降息可能性低，加上日本央行官員指出，即使負利率政策解除，也恐維持寬鬆貨幣政策，不利日圓表現，公股銀預估日圓後勢區間偏弱可能性較高。

根據臺銀非營業時間牌價，14日臺銀線上結匯的優惠匯率為0.21169元，換5萬日圓僅需新台幣1萬585元；15日臺銀營業時間牌價，日圓現鈔賣出價0.2128元，維持相對低點。

公股銀表示，上周日圓震盪偏升，周初日本1月服務業PMI為53.1，創9月以來最快擴張速度，同時美國1月ISM服務業PMI創一年以來最大增幅，美元兌日圓在148.2日圓～148.9日圓區間震盪；周間美債殖利率下跌，美元兌日圓最低觸及147.81日圓；但近周末日本央行副行長內田新一表示，即使負利率政策結束，日本央行也很難持續加速升息，因此金融狀況將保持寬鬆狀態，美元兌日圓再度攀升，終場收在149.3日圓，周線上漲97個基點。

對日圓短期走勢，兆豐銀分析，美國ISM服務業PMI升至53.4，顯示美國服務業增長加快，且多位聯準會官員表示，在更多證據顯示通膨持續下降前，貨幣政策將按兵不動，市場對「聯準會很快降息」的預期不斷下降，5月降息的可能性幅度也下滑，支撐美元走勢；同時日本央行官員先後表示，很可能會繼續維持寬鬆的貨幣政策，不利於日圓表現，預估短期美元兌日圓走勢區間偏升的可能性較高，約在148日圓～152日圓之間。

一銀指出，日本央行的鴿派言論拖累日圓走軟，美國通膨升幅則超出預期，推動美元及美債收益率飆升，美元兌日圓順勢突破150日圓關卡，刷新近三個月高位。隨日圓對美元貶破150日圓後，引發日本官員一連串口頭警告，財務副大臣神田真人表示官方正密切關注外匯走勢，必要時將採取適當措施，市場將關注日本當局對匯率的干預，上行阻力關注去年高點的151.91日圓。