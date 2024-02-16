電動車錢景俏 長線有看頭

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電動車概念基金績效

研究機構預估，當前車企積極調整供應鏈以重獲補貼資格，預計美國第二季更多車型重獲補貼，加上新車型交付有望帶來下半年電動車銷量提振，預計今年美國電動車銷量有望突破194萬輛，年增率將可達33％。投信法人指出，電動車成長趨勢不變，長線表現可期。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，根據消費者調查，電動車現今的售價普遍高昂，加上利率居高不下，是歐美電動車買氣降溫的兩大原因。特斯拉執行長馬斯克為刺激買氣，長久以來一直規劃要打造平價電動車，外傳特斯拉將在柏林近郊的工廠，生產售價僅2.5萬歐元的電動車，凸顯特斯拉搶攻大眾市場的決心，若計劃能成真，將進一步帶動電動車銷量的成長。

大陸新能源汽車市場銷售火爆，在長線成長性無虞下，電動車相關基金後市看俏。官方將減碳列為重要國家政策，加上人口高居世界第一，市場龐大，是全球發展電動車的領頭羊。隨著美國、歐洲及日本也積極加入電動車戰場，未來商機無可限量。

新光標普電動車ETF經理人劉恆誌認為，未來AI注入電動車市場後，全球電動車將掀起全自駕新時代，同時，車用電子升級趨勢持續發展下，預估從今年起電動車操控與乘座體驗將不同以往，電動車銷售滲透率將持續拉升，隨美國降息後，激勵民眾購車需求大增，相關車廠銷售動能將持續看好，現在布局電動車ETF，可享低檔撿便宜之利。

中信綠能及電動車經理人張苡琤分析，電動車競爭加劇與電池成本下滑，使車種普及化且價格較親民，今年全球電動車市場將續成長年增25％，滲透率將升至19％，全球車用半導體營收將持續超前其他應用，ADAS與智慧座艙趨勢，持續挹注內容價值提升；且各國公共充電樁車樁比仍低，今年充電樁建置將維持高速成長，帶動相關台廠營收成長。