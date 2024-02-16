Fed不升息了 REITs未來1年肯定漲

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政策利率穩定，有助增添REITs投資吸引力，投信法人表示，美國聯準會雖然否定3月降息的想法，但也排除進一步升息的可能，統計1995年以來四次升息尾聲結束緊縮後一年，REITs通常能展現雙位數反彈行情，上漲機率高達百分百。

PGIM全球精選不動產證券基金產品經理林芷麒分析，從報酬率來看，REITs的收益來源包括兩大類，一是房屋增值賺取的資本利得，二是租金收入、管理費用等穩定的報酬來源，通常這類型的金流替REITs帶來約7.26％的年報酬率，在REITs每年總報酬12.76％中佔比近6成之多。

由於各類型REITs的發展不盡相同，目前發展呈現成長的REITs包括資料中心、健康護理、工業等，其中AI與健康護理相關REITs特別值得留意。

凱基投信指出，回顧過去10年期美國公債殖利率上升期結束後，REITs和全球股票逐漸出現漲幅，其中又以REITs的漲勢更凌厲，最高達20.6％，今年降息黎明到來前，布局時機正好開啟。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷強調，在企業獲利上揚、大數據及生成式AI刺激下，為科技REITs也帶來新機會，不但全球資料中心REITs需求維持在高檔不墜，同時可見主要城市數據中心的租金成長率仍持續上揚，反應出資料中心REITs營運需求的成長力道依然穩健；且全球龍頭企業雲端相關資本支出的年增率自2023年的3％上修至12％，可望成為科技REITs的成長利基。

台新北美收益資產證券化基金李文孝認為，今年經濟環境與2019年類似，美國經濟成長將緩步下行，貨幣政策開始降息轉寬鬆，REITs產業成長則會落底。降息是目前市場普遍共識，對REITs等收益型產品相對受惠，因為利率走降，資金將往穩健、息收佳的產品避險，REITs高配息優勢將彰顯，一旦Fed啟動降息循環，將為REITs迎來大多頭行情，建議分批布局相關基金。