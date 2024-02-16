大憲高頻機 助工業設計更靈活精密

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金屬感應快速局部加熱，高頻機專家大憲高週波提供各種不同高頻機種，最低30KHz到最高1,800KHz，有多種不同頻率區段可選擇，從3kw到200kw等不同輸出功率，與客製化感應線圈的設計，協助工業設計更靈活精密。

大憲高週波表示，高頻機升溫快速，甚至大於測溫儀感測時間，量測反應需更精準，因此大憲高週波的控制器V3+可結合多階式高感度紅外線測溫儀或熱像儀，能即時回饋調變高週波的功率輸出，以達恆溫控制，對於精密物件加熱可預設「熱曲線控溫」來控制升溫曲線，依據物件升溫段不同而選擇使用低、中、高溫不同類型偵測器。

紅外線測溫儀可偵測範圍最低80℃，最高到2,000℃，亦可選擇雙波長放射率測溫器，更能正確地顯示受測目標的溫度。還可更換附加鏡帽，依加熱物件的取樣點之距離，改變聚焦焦距。控制器V3+亦可選配焊接自動送料系統，精準焊料控制；噴射保護氣體，避免物件氧化色變。在高頻局部硬化熱處理時，可更精細恆溫控制，讓精密物件設計更為精密，亦可用IXC資料紀錄器紀錄每個品項的升溫曲線，做成生產履歷與可追朔性報告，符合工業4.0的要求。

除了高週波輸出功率快速穩定、控制機精準控溫外，感應線圈的設計型態及精度更是產品的成敗關鍵，若只是一般性金屬加熱，線圈簡單圓銅管繞圈即可，但希望物件整體加熱時維持均溫或因製程上下料有困難，線圈就需要特殊設計，因此大憲感應線圈皆因客戶需求不同而客制化製作，可確保同軸電纜線錫焊不損傷膠皮、鎢碳鋼之銀焊不因回火軟化本體、鋁合金焊接可恆溫控制不使加熱過溫，協助客戶提升產品良率及一致性。

大憲的SA系列機台功率大，但可自動偵測調整變頻，大小感應線圈均可適用同一機台，使線圈與物件匹配保持最佳化，因此高頻機內部零件熱損最少，堪稱最節電的綠能系統。